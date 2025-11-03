Immer mehr mittelständische Unternehmen in Deutschland stehen vor einem ernsthaften Problem: Sie finden keine Nachfolgerinnen oder Nachfolger, die bereit sind, den Betrieb weiterzuführen. Wirtschaftswissenschaftler Stefan Bieler von der Fachhochschule für die Wirtschaft Hannover erklärt, warum der Generationenwechsel zunehmend scheitert und welche Folgen das haben kann.Ein zentraler Grund ist der demografische Wandel. Viele Unternehmensgründer der sogenannten Babyboomer-Generation erreichen das Rentenalter, doch geeignete Nachfolger fehlen. Während es den älteren Inhabern oft schwerfällt, ...

