Die Militärsparten der beiden führenden Flugzeughersteller der Welt werden immer wichtiger. Airbus-Sparten-Chef Michael Schöllhorn fordert die Branche auf, angesichts der angespannten geopolitischen Situation verstärkt für den Konfliktfall vorzusorgen. Sowohl Airbus als auch Boeing heimsen unterdessen auch neue Army-Großaufträge ein. Der Chef der Airbus-Militärsparte Airbus Defence and Space fordert die Branche angesichts der angespannten geopolitischen Situation zur verstärkten Vorsorge auf. Es ...

