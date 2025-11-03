© Foto: Michael Kappeler/dpa

Microsoft schließt einen Milliardenvertrag mit IREN, um Zugang zu Nvidia-Chips zu sichern - ein Schritt, der den KI-Wettlauf auf ein neues Level hebt.Microsoft hat einen Vertrag im Wert von rund 9,7 Milliarden US-Dollar mit dem Rechenzentrumsbetreiber IREN unterzeichnet. Der Fünfjahresdeal sichert dem Techkonzern Zugriff auf Nvidias neue GB300-Prozessoren, die als Herzstück modernster KI-Modelle gelten. Wie IREN am Montag mitteilte, sollen die Chips über die kommenden zwei Jahre in mehreren Phasen im texanischen Childress installiert werden. Der Standort verfügt über eine Leistungskapazität von 750 Megawatt. Microsoft investiert in Rechenpower Mit dem Großauftrag reagiert Microsoft auf den …