Bei Windows 11 wird der Task-Manager durch einen Bug derzeit zur Leistungsbremse. Wer die Anwendung zu oft öffnet, hat mit der Zeit ein echtes Problem. Microsoft arbeitet an einer Lösung und bietet derzeit zwei Workarounds. Nach der Installation des optionalen Updates KB5067036 für Windows 11, das am 28. Oktober 2025 veröffentlicht wurde, kommt es bei Nutzer:innen zu Problemen mit dem Task'Manager. Das bestätigt Microsoft im eigenen Release Health ...

