Die Kursentwicklung der BayWa-Aktie macht dieser Tage selbst erfahrene Achterbahnfahrer schwindelig. Am Montag und Dienstag vergangener Woche schoss der Aktienkurs des bayerischen Mischkonzerns um über +50% in die Höhe. Von Mittwoch bis Freitag ging es dann wieder um -23% in die Tiefe. Doch am Montagmorgen schießt die BayWa-Aktie abermals um +15% nach oben. Was steckt hinter dem gewaltigen Auf und Ab und wie sollten Anleger darauf reagieren? Warum ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 sharedeals.de