Die Aktie von Siemens Energy wird weiter vom Strom des KI-Booms mitgerissen. Am Montag erreicht der Kurs ein neues Allzeithoch. Gute Stimmung verbreiten auch die Analysten: Morgan Stanley hat das Kursziel heute von 103 auf 120 Euro angehoben und führt den deutschen Energietechnikriesen weiter als Top Pick im Sektor.Siemens Energy gehört 2025 klar zu den DAX-Überfliegern. Im Tagesverlauf schraubt sich der Kurs erneut über fünf Prozent nach oben bis auf 113,35 Euro und steht damit an der DAX-Spitze. ...

