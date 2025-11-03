Microsoft hat Durst. Einen gewaltigen Durst nach Rechenleistung für künstliche Intelligenz, den selbst die eigene, riesige Azure-Cloud nicht mehr stillen kann. Jetzt greift der Tech-Gigant zu drastischen Mitteln: Ein 9,7-Milliarden-Dollar-Pakt mit dem australischen Bitcoin-Miner IREN soll den Engpass lindern.Über fünf Jahre sichert sich Microsoft Zugriff auf IRENs KI-Rechenkapazitäten in Texas, die mit Nvidias neuester GB300-Architektur ausgestattet werden. Allein die dafür nötige Hardware - GPUs ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär