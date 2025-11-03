EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: RWE Aktiengesellschaft / Aktienrückkauf

RWE Aktiengesellschaft: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



03.11.2025 / 14:33 CET/CEST

Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052

Belegschaftsaktienprogramm Deutschland 2025 - Zwischenmeldung Nr. 4



Im Zeitraum vom 27. Oktober 2025 bis zum 31. Oktober 2025 wurden insgesamt 89.692 Aktien im Rahmen des deutschen Belegschaftsaktienprogramms der RWE Aktiengesellschaft erworben, dessen Beginn mit Bekanntmachung vom 22. August 2025 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 angekündigt wurde.

Die Aktien wurden durch ein von der Gesellschaft beauftragtes Kreditinstitut ausschließlich über die Börse wie folgt erworben:

Datum Handelsplatz Aggregiertes Volumen

(Stück Aktien) Gewichteter

Durchschnittskurs (€) Aggregiertes Volumen (€) 27.10.2025 XETR 17.865 40,6232 € 725.733,47 € 28.10.2025 XETR 18.081 40,9110 € 739.711,79 € 29.10.2025 XETR 18.179 41,8098 € 760.060,35 € 30.10.2025 XETR 17.762 42,6267 € 757.135,45 € 31.10.2025 XETR 17.805 42,8657 € 763.223,79 €

Das Gesamtvolumen der bislang im Rahmen des deutschen Belegschaftsaktienprogramms im Zeitraum vom 6. Oktober 2025 bis einschließlich 31. Oktober 2025 erworbenen Aktien beläuft sich auf 353.533 Stück.



Essen, 3. November 2025

RWE Aktiengesellschaft

Der Vorstand