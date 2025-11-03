www.bernecker.info

Der "Mischkonzern" versteht sich auf E-Commerce wie auch auf Logistik, Datacenter (Cloudgeschäft) und Streaming. Eher im Mittelfeld der Magnificent 7 rangierend, hat AMAZON vorige Woche mit dem Q3-Zahlenwerk absolut überzeugt: Der Konzernumsatz wuchs um 13,4 % auf 180,2 Mrd. $. Das Wachstum im Cloudgeschäft AWS beschleunigte auf 20,2 %. Laut CEO Andy Jassy sorgt die Anwendung Künstlicher Intelligenz für bedeutende Fortschritte bei allen Aktivitäten.Das um Sonderfaktoren bereinigte operative Ergebnis wurde um fast ein Viertel auf 21,7 Mrd. $ ausgebaut. Beim Gewinn je Aktie galt + 36 % auf 1,95 $. Indem man den Aufwand für Technologie und Infrastruktur um rund 30 % erhöht, sollen die Ergebnismargen schon kurz- bis mittelfristig noch weiter ansteigen.Für das Schlussquartal ist ein Wachstum der Erlöse von 10 bis 13 % angesetzt. Noch stärker soll das operative Ergebnis zulegen, hier reicht das Ziel bis 23 %. Direkt nach dem Zahlentermin hatte die Aktie nachbörslich ca. 13 % zugelegt. Danach meldeten sich Analysten mit höheren Kurszielen. Mehr als ein Dutzend neue Ziele wurden bereits veröffentlicht, ihr Durchschnitt beträgt 299. Zuvor hatten die gleichen Analysten im Mittel 266 $ genannt.Als höchstes dieser neuen Kursziele haben wir bisher 315 $ notiert. Das wäre ein weiteres Potenzial von 28 %, rein charttechnisch ist der Weg dahin frei.Der nächste spektakuläre Meilenstein: Ein Börsenwert von 3,0 Bio. $. Diesen würde AMAZON bei einem Kurs von 280,60 $ erreichen. Es fehlen zurzeit noch 14,4 % bis zu dieser Marke.Helmut GellermannBörsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unterim Abo oder im Einzelabruf.