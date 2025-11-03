Anzeige
Montag, 03.11.2025
Der menschliche Genius hinter den Maschinen: Telescope Innovations und der Aufstieg der autonomen Wissenschaft
WKN: A3EEHU | ISIN: US49177J1025
Dow Jones News
03.11.2025 15:15 Uhr
MÄRKTE USA/Börse etwas fester erwartet - Kenvue mit Kurssprung

DJ MÄRKTE USA/Börse etwas fester erwartet - Kenvue mit Kurssprung

DOW JONES--Wall Street dürfte ihre Aufschläge vom Wochenschluss am Montag ausbauen. Der Aktienterminmarkt deutet einen etwas festeren Handelsbeginn am Kassamarkt an. Investoren setzten weiter auf einen überwiegend positiven Verlauf der Berichtsperiode der Unternehmen. Die US-Börsen haben die beste Oktober-Entwicklung seit vielen Jahren verbucht. Die Kauflaune erklären Händler mit einer Abkühlung der Handelsspannungen zwischen den USA und China und den soliden Geschäftsausweisen aus dem Technologiebereich. Unter anderem legt AMD am Dienstag nach der Schlussglocke Geschäftszahlen vor. "Technologie bleibt im Fokus, da Palantir und AMD diese Woche Berichte vorlegen werden, beide mit starken Aufschlägen seit Jahresbeginn durch Investorenoptimismus rund um KI und Chip-Nachfrage", sagt Analyst Matt Britzman von Hargreaves Lansdown.

Zu Wochenbeginn ist die Liste der Unternehmen, die Zahlen vorlegen, noch sehr kurz. Im Blick steht dafür eine Übernahme. Kimberly-Clark kauft für 48,7 Milliarden Dollar Kenvue. Der Hersteller von Gesundheits- und Körperpflegemarken wie Neutrogena oder Listerine war erst 2023 von Johnson & Johnson abgespalten worden. Die Kenvue-Aktie springt vorbörslich um 18 Prozent nach oben. Kimberly-Clark fallen um 14 Prozent.

Pfizer tendieren kaum verändert. Der Pharmahersteller verklagt die dänische Novo-Nordisk wegen deren Gegengebot für Metsera, einem Hersteller von Adipositas-Medikamenten. Pfizer hatte sich im September mit Metsera (-2,5%) auf eine Übernahme für bis zu 7,3 Milliarden Dollar geeinigt.

Nach der Vorlage von Geschäftszahlen gewinnen die B-Aktien von Berkshire Hathaway 1 Prozent. Das Konglomerat von Investorenlegende Warren Buffett hat den Gewinn im Quartal um 17 Prozent gesteigert. Positiv werden auch die Zahlen von Biontech (+2%) aufgenommen.

Konjunkturseitig stehen die Oktober-Einkaufsmanagerindizes für das verarbeitende Gewerbe von S&P Global und ISM auf der Agenda, außerdem die September-Daten zu den Bauausgaben.

Am Devisenmarkt zeigt sich der Dollar gut behauptet, gestützt von abnehmenden Zinssenkungserwartungen. Die Renditen der US-Anleihen kommen leicht zurück, im Zehnjahresbereich um einen Basispunkt auf 4,09 Prozent.

Der Ölpreis wird von der Erwartung einer geringeren Nachfrage gebremst. Die Opec+ hat beschlossen, im ersten Quartal des kommenden Jahres eine Pause bei der Erhöhung ihrer Fördermenge einzulegen, weil sie mit einer saisonbedingt geringeren Abnahme rechnet. Wahrscheinlich sei sich die Opec+ auch bewusst, dass zusätzliches Öl am Markt nur schwer unterzubringen sei, vermuten die Analysten von ANZ. 

=== 
DEVISEN          zuletzt    +/- %    0:00  Fr, 18:20  % YTD 
EUR/USD           1,1512    -0,2%   1,1534   1,1523 +11,4% 
EUR/JPY           177,57    -0,1%   177,71   177,66  +9,1% 
EUR/CHF           0,9298    +0,2%   0,9275   0,9265  -1,1% 
EUR/GBP           0,8768    -0,1%   0,8778   0,8780  +6,1% 
USD/JPY           154,25    +0,1%   154,07   154,17  -2,1% 
GBP/USD           1,3130    -0,1%   1,3142   1,3124  +5,0% 
USD/CNY           7,1071    +0,1%   7,1035   7,1060  -1,5% 
USD/CNH           7,1253    +0,0%   7,1223   7,1246  -2,9% 
AUS/USD           0,6544    +0,1%   0,6540   0,6535  +5,7% 
Bitcoin/USD       107.867,15    -1,8% 109.883,85 108.764,80 +15,9% 
 
ROHOEL           zuletzt VT-Settlem.    +/- %   +/- USD  % YTD 
WTI/Nymex          60,94    60,98    -0,1%    -0,04 -15,4% 
 
METALLE          zuletzt    Vortag    +/- %   +/- USD  % YTD 
Gold           4.016,88   4.002,45    +0,4%    14,43 +52,5% 
Silber            48,72    48,70    +0,0%    0,02 +68,7% 
Platin          1.378,44   1.365,32    +1,0%    13,12 +55,9% 
Kupfer            5,10     5,09    +0,2%    0,01 +24,1% 
YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags 
(Angaben ohne Gewähr) 
===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/cln/mpt

(END) Dow Jones Newswires

November 03, 2025 08:44 ET (13:44 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.

© 2025 Dow Jones News
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.