|Unternehmen
|ISIN-Code
|Dividende (Währung)
|Dividende (EUR)
|ARROW FINANCIAL CORPORATION
|US0427441029
|0,3 USD
|0,2522 EUR
|BCB BANCORP INC
|US0552981039
|0,08 USD
|0,0672 EUR
|HOME BANCSHARES INC
|US4368932004
|0,21 USD
|0,1765 EUR
|JOHN MARSHALL BANCORP INC
|US47805L1017
|0,09 USD
|0,0756 EUR
|KINGSTONE COMPANIES INC
|US4967191051
|0,05 USD
|0,042 EUR
|NORTHEAST BANK
|US66405S1006
|0,01 USD
|0,0084 EUR
|PACCAR INC
|US6937181088
|0,33 USD
|0,2774 EUR
|SILICON MOTION TECHNOLOGY CORPORATION AD ...
|US82706C1080
|0,5 USD
|0,4204 EUR
|SIRIUS XM HOLDINGS INC
|US8299331004
|0,27 USD
|0,227 EUR
|TARGET CORPORATION
|US87612E1064
|1,14 USD
|0,9585 EUR
|TUI AG
|DE000TUAG505
|-
|0,1 EUR
|UNIVEST FINANCIAL CORPORATION
|US9152711001
|0,22 USD
|0,1849 EUR
|VIDRALA SA
|ES0183746314
|-
|1,2318 EUR
|WEST BANCORPORATION INC
|US95123P1066
|0,25 USD
|0,2102 EUR
|WESTERN NEW ENGLAND BANCORP INC
|US9588921018
|0,07 USD
|0,0588 EUR
|WILLIS LEASE FINANCE CORPORATION
|US9706461053
|0,4 USD
|0,3363 EUR
