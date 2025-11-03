© Foto: SOPA Images - Sipa USA

Mit einem Paukenschlag meldet sich Kimberly-Clark am Übernahmemarkt zurück: Der US-Konsumgüterriese kauft Kenvue - den einstigen Consumer-Health-Ableger von Johnson & Johnson - für über 48 Milliarden US-Dollar.Auf dem US-amerikanischen Gesundheitsmarkt formiert sich ein neuer Branchriese. Der Kleenex-Hersteller Kimberly Clark will den Hersteller des bekannten Schmerzmittels Tylenol, Kenvue, übernehmen. Der fusionierte Konzern bringt es auf einen Jahresumsatz von rund 32 Milliarden US-Dollar und zehn Marken mit Milliardenumsätzen - darunter Listerine, Neutrogena, Penaten und Huggies. Der Kaufpreis liegt bei 21,01 US-Dollar je Kenvue-Aktie - ein kräftiger Aufschlag auf den letzten Börsenkurs …