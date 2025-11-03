Das spanische Unternehmen will Projektierer von Photovoltaik-Anlagen und Speichern oder auch anderer Erneuerbaren-Systeme mit Investoren zusammenbringen. In Spanien, Italien, Portugal und Polen ist es bereits aktiv. Jetzt werden Investoren für das erste Projekt in Deutschland gesucht. Carmen Izquierdo Serrano gründete 2023 ihr Unternehmen N-Teaser. Ihr Gedanke, sie wollte Entwickler von Erneuerbaren-Projekten mit zahlungskräftigen Investoren aus aller Welt zusammenbringen. Zunächst konzentriert auf den spanischen Markt expandierte N-Teaser schnell auch in weitere Länder. So sind auf der Plattform ...

