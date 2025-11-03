Nidau/Bern - Die Fenaco Genossenschaft erwirbt eine Minderheitsbeteiligung an der Quickline Holding. Ziel der Partnerschaft ist es, die digitale Infrastruktur im ländlichen Raum zu stärken und gemeinsame Entwicklungspotenziale zu nutzen. Quickline und die Agrargenossenschaft Fenaco gehen eine Partnerschaft ein. Die Fenaco Genossenschaft beteiligt sich dazu an der Quickline Holding AG. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Quickline ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab