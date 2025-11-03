Star-Investorin Cathie Wood verkauft erneut die Aktien von AMD und Palantir, kurz bevor die beiden Unternehmen ihre Ergebnisse melden. Auf diese Aktien setzt die Fondsmanagerin jetzt stattdessen. Cathie Wood hat in der vergangenen Woche erneut die Portfolios ihrer ETFs deutlich umstrukturiert. In der zweiten Woche infolge gab es dabei Verkäufe ihrer Lieblinge AMD und Palantir sowie einer Reihe anderer beliebter Tech-Werte. Cathie Wood verkauft schon ...

