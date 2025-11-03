Ryanair Holdings (ISIN: IE00BYTBXV33) hat im zweiten Quartal des laufenden Geschäftsjahres eindrucksvoll gezeigt, dass Europas größter Billigflieger weiter von der hohen Reiselust profitiert. Das Unternehmen erzielte ein Ergebnis je Aktie (GAAP) von 1,61 Euro bei einem Umsatz von 5,48 Milliarden Euro - ein Plus von gut acht Prozent gegenüber dem Vorjahr. Sowohl steigende Ticketpreise als auch stabile Zusatzumsätze sorgten für Rückenwind, während die Nachfrage in der Hauptreisezeit robust blieb. Damit bestätigt Ryanair seine Rolle als einer der großen Gewinner der europäischen Tourismusnachfrage ...

