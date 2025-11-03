Der Hygieneartikel-Konzern Kimberly-Clark will sich den Konsumgüter-Hersteller Kenvue in einer milliardenschweren Transaktion einverleiben. Während sich die Parteien umfangreiche Synergien erhoffen, sorgt die Meldung für deutliche Kursausschläge bei beiden Aktien Es soll eine große Fusion werden: Der US-Konzern Kimberly-Clark will den Konsumgüterhersteller Kenvue übernehmen, um ein Schwergewicht der Branche zu formen. Wie Kimberly-Clark heute bekanntgab, will der Konzern daher alle ausstehenden ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Euro am Sonntag