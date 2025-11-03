New York - Die US-Aktienmärkte sind ohne klare Richtung in den Monat November gestartet. Während der Dow Jones an der Wall Street nachgab, setzten die Technologiewerte an der Nasdaq - angetrieben vom Hype um das Thema Künstliche Intelligenz (KI) - ihren Höhenflug fort. Der Dow Jones Industrial fiel am Montag im frühen Handel um 0,4 Prozent auf 47.363 Punkte. Der S&P 500 stieg hingegen um 0,1 Prozent auf 6.847 Zähler. Für den Nasdaq 100 ging es zuletzt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab