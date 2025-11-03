Die Mittelklasse-Limousine L06 bietet eine Reichweite von 670 Kilometern und ein in diesem Segment eher untypisches Fahrwerk mit magnetorheologischen Dämpfern. Später soll noch eine Version mit Range Extender nachgereicht werden. Changans NEV-Marke Deepal hatte erst im September auf der diesjährigen IAA Mobility ihren Marktstart in Deutschland vollzogen. Hierzulande bietet der chinesische Autogigant aktuell nur die beiden SUV-Baureihen S05 und S07 ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.