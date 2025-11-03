Der KI-Hype geht weiter: Nachdem Microsoft am Montag bereits einen KI-Deal über zehn Milliarden Dollar geschlossen hat, folgt nun Amazon. Der Konzern schließt einen Deal im Wert von 38 Milliarden Dollar mit OpenAI ab. Der ChatGPT-Entwickler sichert sich so frische Rechenleistung, für Amazon ist der Deal allerdings noch bedeutender.Für Amazon Web Services (AWS) ist die Vereinbarung ein strategischer Zug. OpenAI wird künftig große Teile seiner KI-Modelle auf Amazons Cloud-Infrastruktur betreiben. ...

