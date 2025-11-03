© Foto: Dall-E

OpenAI trennt sich von Microsofts Cloud-Exklusivität und schließt einen 38-Milliarden-Dollar-Vertrag mit Amazon Web Services. Der Schritt stärkt AWS und gilt als Signal für OpenAIs Börsenpläne.OpenAI hat einen Vertrag über 38 Milliarden US-Dollar mit Amazon Web Services (AWS) abgeschlossen. Der ChatGPT-Entwickler sichert sich damit erstmals Cloud-Kapazitäten beim weltweiten Marktführer und erweitert sein Rechenökosystem deutlich über Microsoft hinaus. Im Rahmen der Vereinbarung wird OpenAI ab sofort Workloads auf AWS ausführen und dabei auf Hunderttausende Nvidia-Grafikprozessoren in den USA zugreifen. In den kommenden Jahren soll die Infrastruktur ausgebaut werden. Amazon will dafür …