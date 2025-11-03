Einstellung Aufnahme
ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen
CA8282292033 Silver Spruce Resources Inc. 03.11.2025 CA8282293023 Silver Spruce Resources Inc. 04.11.2025 Tausch 15:1
CA9814482027 World Copper Ltd. 03.11.2025 CA98144X1087 World Copper Ltd. 04.11.2025 Tausch 1:1
