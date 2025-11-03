Die Cloud-Sparte von Amazon.com Inc. (AWS) hat einen Großauftrag von OpenAI erhalten. Im Rahmen der Vereinbarung liefert Amazon dem Hersteller von ChatGPT über einen Zeitraum von sieben Jahren Rechenleistung im Wert von 38 Milliarden US-Dollar. Der Deal ist ein bedeutender Sieg für Amazon, das als letzter großer Cloud-Anbieter im KI-Wettlauf noch als Außenseiter galt. Die Nachricht ließ die Amazon-Aktie sofort stark ansteigen.Zugriff auf ...

