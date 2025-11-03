EQS-News: Lang & Schwarz Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Monatszahlen/Kryptowährung / Blockchain

Lang & Schwarz Aktiengesellschaft: Herausragendes Monatsergebnis aus der Handelstätigkeit - Lang & Schwarz TradeCenter AG & Co. KG erhält MiCAR-Notifizierung der BaFin



03.11.2025 / 17:00 CET/CEST

Düsseldorf, 03. November 2025 - Der Lang & Schwarz Konzern hat im Oktober 2025 ein Ergebnis aus der Handelstätigkeit (Zinsergebnis aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit zzgl. Provisionsergebnis und Handelsergebnis) in Höhe von etwa EUR 27 Mio. erzielt (Oktober 2024: EUR 10 Mio.). "Im Oktober 2025 haben sich neben den außerordentlich hohen Handelsumsätzen insbesondere auch die insgesamt positive Entwicklung an den Finanzmärkten wie auch besondere Bewegungen in Einzeltiteln erfreulich auf unsere Tätigkeiten im Market Making und im Bereich Strukturierte Produkte ausgewirkt. So konnten wir im Oktober 2025 das bislang beste Monatsergebnis aus der Handelstätigkeit in der Firmengeschichte erzielen. Wir sind mit diesem Ergebnis überaus zufrieden, weisen jedoch darauf hin, dass dieses Ergebnis nicht für das gesamte letzte Quartal 2025 hochgerechnet werden kann", führt der Vorstand aus. Darüber hinaus hat die Lang & Schwarz TradeCenter AG & Co. KG im Oktober 2025 das Notifizierungsverfahren für die Kryptowerte-Dienstleistungen nach der "Markets in Crypto Assets Regulation" (MiCAR) erfolgreich abgeschlossen. Aufgrund dessen ist sichergestellt, dass Lang & Schwarz auch über das Jahr 2025 hinaus den Eigenhandel in Kryptowerten (Tausch von Kryptowerten gegen einen Geldbetrag oder andere Kryptowerte) vornehmen kann. Die MiCAR ist eine EU-weite Verordnung und schafft einen einheitlichen und rechtssicheren Rahmen für Kryptowerte und Dienstleistungen zur Gewährleistung von Anlegerschutz und Förderung von fairem Wettbewerb. Die Zahlen sind ungeprüft und keiner prüferischen Durchsicht unterzogen worden. Über die Lang & Schwarz Aktiengesellschaft: Lang & Schwarz wurde 1996 gegründet und ist an der Frankfurter Börse notiert. Die Lang & Schwarz Aktiengesellschaft emittiert Hebelprodukte, Themen- und wikifolio-Zertifikate. Handelbar sind diese an der Börse Stuttgart (EUWAX) und der BX Swiss (DeriBX) sowie außerbörslich. Die Lang & Schwarz Aktiengesellschaft fungiert als operative Konzernholding. Schwerpunkt der Lang & Schwarz TradeCenter AG & Co. KG ist der börsliche und außerbörsliche Handel mit Wertpapieren. Sie ist Market Maker auf XETRA, an der LS Exchange, der Wiener Börse, der Börse Stuttgart und der BX Swiss. Mit etwa 30.000 quotierten Produkten ist die Gesellschaft mit über 20 Handelspartnern, über 25 Millionen Kunden und den längsten Handelszeiten in Deutschland Marktführer auch im außerbörslichen Handel.



