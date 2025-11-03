Wood Mackenzie zufolge haben die ersten Provinzauktionen unter Chinas neuen Preisregeln die Photovoltaik-Gebote um bis zu 32 Prozent unter den vereinbarten Preis gedrückt. Dies könnte auf geringere Margen und eine Verlagerung hin zu einem langsameren, nachhaltigeren Wachstum hindeuten. von pv magazine Global China hat in den ersten sechs Monaten des Jahres 2025 nach einer Analyse von Wood Mackenzie 212,2 Gigawatt Photovoltaik zugebaut. Das Beratungsunternehmen gab an, dass sich die neu installierte Photovoltaik-Leistung im Vergleich zum ersten Halbjahr 2024 mehr als verdoppelt habe. Viele Projektentwickler ...

Den vollständigen Artikel lesen ...