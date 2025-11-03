Die US-Aktienmärkte sind ohne klare Richtung in den Monat November gestartet. Während der Dow Jones an der Wall Street nachgab, setzten die Technologiewerte an der Nasdaq - angetrieben vom Hype um das Thema Künstliche Intelligenz (KI) - ihren Höhenflug fort.Der Dow Jones Industrial fiel am Montag zuletzt um 0,6 Prozent auf 47.302 Punkte. Der S&P 500 stagnierte mit 6.840 Zählern auf dem Schlusskursniveau vom Freitag. Für den Nasdaq 100 ging es um 0,3 Prozent auf 25.946 Punkte nach oben. Damit ist ...

