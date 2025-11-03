Die Aktie des Immobilienkonzerns Vonovia sinkt immer weiter und weiter. Das belastet das DAX-Mitglied jetzt, und so kann es für den Titel nach dem Abverkauf der vergangenen Tage weitergehen. Immobilienaktien stehen am Montag mit den nachlassenden Hoffnungen auf eine weitere Lockerung der US-Geldpolitik weiter unter Druck. Dass die Europäische Zentralbank (EZB) ihre Zinsen vorerst wohl nicht mehr senken dürfte, scheint schon seit längerem klar. Niedrige ...Den vollständigen Artikel lesen ...
