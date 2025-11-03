Die Aktie des Immobilienkonzerns Vonovia sinkt immer weiter und weiter. Das belastet das DAX-Mitglied jetzt, und so kann es für den Titel nach dem Abverkauf der vergangenen Tage weitergehen. Immobilienaktien stehen am Montag mit den nachlassenden Hoffnungen auf eine weitere Lockerung der US-Geldpolitik weiter unter Druck. Dass die Europäische Zentralbank (EZB) ihre Zinsen vorerst wohl nicht mehr senken dürfte, scheint schon seit längerem klar. Niedrige ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.