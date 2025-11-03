Zürich - Der US-Dollar hat am Montag gegenüber dem Franken und auch zum Euro zugelegt und damit seinen Erholungskurs fortgesetzt. Ein Grund für die Schwäche des Frankens sind die jüngsten Konjunkturdaten aus der Schweiz. Aktuell wird das Währungspaar Dollar/Franken zu 0,8081 nach 0,8043 am Morgen gehandelt. Auch der Euro hat zum Franken leicht angezogen und kostet 0,9301 Franken nach 0,9279 im Frühgeschäft. Derweil wird der Euro 1,1509 Dollar gehandelt. ...

