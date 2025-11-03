Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat einen lauen Start in den neuen Monat November hingelegt. Nach einem festen Start gab der Markt am Montag die Gewinne bis zum Schluss wieder ab. Ein Grund dafür war, dass das Kursplus der Schwergewichte im SMI bis zum Schluss klar abnahmen. Zudem stimmte der Handelsstart an der Wall Street die Anleger ebenfalls vorsichtig. Der Shutdown in den USA halte weiter an und dies sorge für gewisse Zurückhaltung, hiess ...

Den vollständigen Artikel lesen ...