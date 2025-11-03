Paris/London/Zürich - Europas wichtigste Aktienmärkte sind nur wenig verändert ohne klare Richtung in den Monat November gestartet. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 schloss 0,30 Prozent höher bei 5.679,25 Punkten und nähert sich damit seinem Rekordhoch bei 5.734 Punkten. Außerhalb der Eurozone sank der britische FTSE 100 am Montag um 0,16 Prozent auf 9.701,37 Zähler, während der schweizerische SMI um 0,01 Prozent auf 12.235,54 Punkte zulegte. ...

