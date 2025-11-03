Nach zwei Jahren bei Polestar wechselt Lutz Stiegler Geely-intern zurück zu Volvo. Als Head of Architecture Strategy ist der Deutsche Mitglied im erweiterten Führungsteam der Schweden. Dass Stiegler Polestar verlassen hat, hatte das Unternehmen nicht groß kommuniziert - Stiegler selbst hat in seinem LinkedIn-Profil seinen Arbeitgeber auch noch nicht geändert und ist dort noch als Chief Technical Officer bei Polestar aktiv. Auf seiner Management-Seite ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.