Der deutsche Designer Thomas Ingenlath wird zum 1. Februar 2026 neuer Chief Design Officer von Volvo Cars und löst Nicholas Gronenthal ab, der die Position interimistisch inne hatte. Ingenlath war bereits von 2012 bis 2017 der Designchef von Volvo Cars, bevor er CEO von Polestar wurde. Der 1964 in Krefeld geborene Thomas Ingenlath hat über 20 Jahre lang Karriere im Volkswagen-Konzern gemacht, mit Stationen bei den Marken Audi, Å koda und VW sowie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
