DJ MÄRKTE USA/Wall Street zweigeteilt - Amazon steigen mit KI-Deal

DOW JONES--Ein geteiltes Bild zeigt sich zu Wochenbeginn an der Wall Street. Während es für den Dow-Jones-Index leicht abwärts geht, steigt der Nasdaq-Composite mit neuen Nachrichten aus dem Sektor der Künstlichen Intelligenz (KI), welche die jüngste Euphorie weiter befeuern. Der Dow-Jones-Index verliert am Mittag (Ortszeit) 0,3 Prozent auf 47.425 Punkte. Für den S&P-500 geht es dagegen um 0,3 Prozent nach oben, der Nasdaq-Composite steigt um 0,7 Prozent. Investoren setzten zudem weiter auf einen überwiegend positiven Verlauf der Berichtssaison, heißt es. Die US-Börsen haben die beste Oktober-Entwicklung seit vielen Jahren verbucht.

Die Kauflaune erklären Händler aber auch mit einer Abkühlung der Handelsspannungen zwischen den USA und China und den soliden Geschäftsausweisen aus dem Technologiebereich. Unter anderem legt AMD am Dienstag nach Handelsende Geschäftszahlen vor. "Technologie bleibt im Fokus, da Palantir und AMD diese Woche Berichte vorlegen werden, beide mit starken Aufschlägen seit Jahresbeginn durch Investorenoptimismus rund um KI und Chip-Nachfrage", sagt Analyst Matt Britzman von Hargreaves Lansdown.

Die Societe Generale spricht von einer starken US-Berichtssaison für das dritte Quartal. Bislang hätten 60 Prozent der Unternehmen aus dem S&P-500 ihre Zahlen vorgelegt. Davon hätten 82 Prozent die Erwartungen an den Gewinn je Aktie geschlagen und 78 Prozent die Umsatzerwartungen, was sich in beiden Fällen über dem historischen Durchschnitt bewege. Die Umsatzentwicklung spreche für ein anhaltend solides nominales Wachstum der US-Wirtschaft.

Amazon legen mit KI-Deal kräftig zu

Amazon klettern um 4,9 Prozent. OpenAI hat sich bei Amazon im Rahmen eines mehrjährigen Vertrags im Volumen von 38 Milliarden US-Dollar Rechenleistung gesichert. Die Partnerschaft ist die erste zwischen dem Startup und dem Cloud-Giganten. Amazon setzt in seinen Datenzentren Nvidia-Chips ein und geht davon aus, dass OpenAI bis Ende nächsten Jahres über die gesamte im Rahmen des Vertrags vereinbarte Rechenkapazität verfügen kann. Nvidia steigen um 3,5 Prozent.

Kimberly-Clark kauft für 48,7 Milliarden Dollar Kenvue. Der Hersteller von Gesundheits- und Körperpflegemarken wie Neutrogena oder Listerine war erst 2023 von Johnson & Johnson abgespalten worden. Die Kenvue-Aktie springt um 15,9 Prozent nach oben. Kimberly-Clark fallen dagegen um 13 Prozent.

Pfizer verlieren 0,2 Prozent. Der Pharmahersteller hat nach eigenen Angaben eine zweite Klage gegen Metsera und Novo Nordisk eingereicht. Pfizer teilte mit, der Versuch von Novo Nordisk, Pfizer bei der Übernahme von Metsera zu überbieten, verstoße gegen das Kartellrecht. Der Klage zufolge sei das Übernahmeangebot von Novo Nordisk für Metsera eine wettbewerbswidrige Aktion, um dessen dominante Marktposition bei GLP-1-Medikamenten gegen Fettleibigkeit zu schützen. Pfizer hatte sich im September mit Metsera (-2,6%) auf eine Übernahme für bis zu 7,3 Milliarden Dollar geeinigt.

Nach der Vorlage von Geschäftszahlen verlieren die B-Aktien von Berkshire Hathaway 0,2 Prozent. Das Konglomerat von Investorenlegende Warren Buffett hat den Gewinn im Quartal um 17 Prozent gesteigert. Biontech verlieren nach anfänglichen kräftigen Gewinnen nun 1,2 Prozent. Die Zahlen wurden positiv aufgenommen. Zudem hat der Konzern den Ausblick erhöht.

Kein klares Bild ergeben die Konjunkturdaten des Tages. So hat sich die Aktivität in der US-Industrie laut ISM im Oktober verlangsamt. Dagegen hat sich die Aktivität in der US-Industrie laut einer Umfrage von S&P Global im Oktober gegenüber dem Vormonat verstärkt.

Am Devisenmarkt zeigt sich der Dollar wenig bewegt und gibt damit leichte Gewinne aus dem Verlauf wieder ab. Übergeordnet stützen die abnehmenden Zinssenkungserwartungen, heißt es.

Die Renditen der US-Anleihen legen leicht zu, im Zehnjahresbereich um einen Basispunkt auf 4,11 Prozent. Nachdem US-Notenbankpräsident Jerome Powell versucht hat, die Erwartungen an eine dritte Zinssenkung in Folge zu dämpfen, preisen die Terminmärkte aktuell eine 67-prozentige Wahrscheinlichkeit für eine Zinssenkung im Dezember ein, nach 94 Prozent vor einer Woche, heißt es.

Der Ölpreis erholt sich von zwischenzeitlichen leichten Verlusten. Auslöser war die Erwartung einer geringeren Nachfrage. Die Opec+ hat beschlossen, im ersten Quartal des kommenden Jahres eine Pause bei der Erhöhung ihrer Fördermenge einzulegen, weil sie mit einer saisonbedingt geringeren Abnahme rechnet. Wahrscheinlich sei sich die Opec+ auch bewusst, dass zusätzliches Öl am Markt nur schwer unterzubringen sei, vermuten die Analysten von ANZ. Der Preis für WTI steigt um 0,3 Prozent.

Wenig Bewegung gibt es beim Goldpreis. Die Feinunze behauptet sich knapp über der Marke von 4.000 Dollar.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 47.424,79 -0,3% -138,08 +11,8% S&P-500 6.860,15 +0,3% 19,95 +16,3% NASDAQ Comp 23.893,83 +0,7% 168,88 +22,9% NASDAQ 100 26.010,14 +0,6% 152,01 +23,1% DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Fr, 18:20 % YTD EUR/USD 1,1537 +0,0% 1,1534 1,1523 +11,4% EUR/JPY 177,77 +0,0% 177,71 177,66 +9,1% EUR/CHF 0,9309 +0,4% 0,9275 0,9265 -1,1% EUR/GBP 0,8768 -0,1% 0,8778 0,8780 +6,1% USD/JPY 154,08 +0,0% 154,07 154,17 -2,1% GBP/USD 1,3159 +0,1% 1,3142 1,3124 +5,0% USD/CNY 7,1007 -0,0% 7,1035 7,1060 -1,5% USD/CNH 7,1256 +0,0% 7,1223 7,1246 -2,9% AUS/USD 0,6543 +0,0% 0,6540 0,6535 +5,7% Bitcoin/USD 107.544,75 -2,1% 109.883,85 108.764,80 +15,9% ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 61,17 60,98 +0,3% 0,19 -15,4% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold 4.011,64 4.002,45 +0,2% 9,19 +52,5% Silber 48,48 48,70 -0,5% -0,22 +68,7% Platin 1.372,94 1.365,32 +0,6% 7,62 +55,9% Kupfer 5,07 5,09 -0,3% -0,02 +23,5% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags (Angaben ohne Gewähr) ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/ros/mgo

(END) Dow Jones Newswires

November 03, 2025 12:38 ET (17:38 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.