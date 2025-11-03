Rückschlag für Tesla. Das für die Zukunft wichtige Robotaxi-Business verläuft weiterhin holprig. Der geplante Start des "Cybercab" droht sich zu verschieben. Und dennoch blicken die Analysten der Bank of America optimistisch in die Zukunft.Noch im Sommer hatte Elon Musk angekündigt, bis Ende 2025 die Hälfte der US-Bevölkerung mit autonomen Fahrzeugen erreichen zu wollen. Bei der Vorlage der Zahlen für das dritte Quartal vor wenigen Tagen war davon keine Rede mehr.Laut eines Berichts von The Information ...Den vollständigen Artikel lesen ...
