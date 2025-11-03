AT&S-Aktien konnten am Montag zulegen und waren mit einem Tagesgewinn von 7,75 Prozent der Top-Performer im Austrian Traded Index. Zum Handelsende notiert die Aktie an der Wiener Börse bei 34,75 Euro, das Tageshoch hat man mit exakt 35,00 Euro gesehen. Im laufenden Jahr steht ein Plus von rund 185 Prozent zu Buche. Auf Sicht von drei Jahren schneidet die Aktie mit einem Kursgewinn von rund 15 Prozent unterirdisch ab. Die Zahlen für das zweite Quartal ...Den vollständigen Artikel lesen ...
