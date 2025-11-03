Manche neuen Leser wundern sich vielleicht, dass wir einen "Treffer ohne Gewinn" melden. Das ist aber ganz einfach, denn unsere Trading-Strategie beruht auf Einstiegskursen, die wir unseren Abonnenten nennen. Mit der RuMaS Trading-Strategie haben wir seit 2015 großen Erfolg und das Feedback der Abonnenten zeigt uns, dass diese Trading-Strategie von unseren Lesern angenommen und umgesetzt wird. Bei HelloFresh hatten wir am letzten Mittwochabend einen ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.