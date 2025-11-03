Mit einem Gewinn von knapp 4 Prozent führte die Aktie des Stuttgarter Autobauers am Montag die Gewinnerliste im DAX zeitweise an. Zum Xetra-Handelschluss lag der Gewinn bei 1,96 Prozent, die Mercedes-Benz Group-Aktie hat als guter vierter das Treppchen knapp verpasst. In der vorigen Woche ist der Ausbruch aus einer mehrmonatigen Seitwärtsbewegung gelungen und jetzt wird es spannend, ob das Papier Richtung Jahreshoch und RuMaS-Kursziel steigt. Die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 RuMaS