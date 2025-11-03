Mit einem Gewinn von knapp 4 Prozent führte die Aktie des Stuttgarter Autobauers am Montag die Gewinnerliste im DAX zeitweise an. Zum Xetra-Handelschluss lag der Gewinn bei 1,96 Prozent, die Mercedes-Benz Group-Aktie hat als guter vierter das Treppchen knapp verpasst. In der vorigen Woche ist der Ausbruch aus einer mehrmonatigen Seitwärtsbewegung gelungen und jetzt wird es spannend, ob das Papier Richtung Jahreshoch und RuMaS-Kursziel steigt. Die ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.