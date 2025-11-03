Bei Nvidia reißen die guten News nicht ab. Mehrere neue Deals befeuerten vor kurzem den Kursanstieg über 206 Dollar, was den Sprung über die 5-Billionen-Dollar-Marke bedeutete. In der Folge revidierten gleich mehrere Analysten ihre Kursziele für die Nvidia-Aktie nach oben. Am weitesten lehnt sich dabei die HSBC aus dem Fenster.Seit Ende 2022 hat sich der Aktienkurs nahezu vervierzehnfacht. Damit führt Nvidia die Gruppe der sogenannten "Magnificent 7" mit großem Abstand an - vor Meta, dessen Aktienkurs ...

Den vollständigen Artikel lesen ...