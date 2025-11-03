© Foto: Thiago Prudencio/DAX via ZUMA Press Wire/dpa

Der Netzwerkspezialist Cisco startet mit einer neuen KI-Plattform durch. Das Unternehmen will künstliche Intelligenz direkt in die Läden und Fabriken bringen.Cisco Systems treibt seine Künstliche-Intelligenz-Strategie mit einem neuen Produkt voran, das direkt in Fabriken, Filialen oder Krankenhäusern laufen soll. Der Netzwerkspezialist präsentierte am Montag den sogenannten Unified Edge, ein Komplettsystem aus einem Server-Rack, das Chips, Speicher, Netzwerk- und Sicherheitssoftware bündelt. Ziel ist es, KI-Aufgaben nicht mehr nur in zentralen Rechenzentren, sondern direkt am Ort des Geschehens auszuführen. "[Die Filialen, Geschäfte oder Fabrikhallen] verfügen also über diese Systeme, die …