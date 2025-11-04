Hohe Preise das "new normal": Goldpreisrallye sollte mittel- und langfristig zum Dauerzustand werden!

Anzeige / Werbung

Die jüngsten Gold-Preiskorrekturen ändern nichts an der Goldpreisdynamik als solche. Erstmals nämlich sehen Analysten einen Durchschnittspreis von über 4.000,- USD/Unze, wovon nicht zuletzt auch Unternehmen profitieren.

- Anzeige/Werbung - Dieser Artikel erscheint im Auftrag von Osisko Development Corp.! Bezahlte Beziehung: SRC swiss resource capital AG unterhält einen entgeltlichen IR-Beratervertrag mit Osisko Development · Ersteller: JS Research GmbH, Olsberg · Autor: Jörg Schulte (Geschäftsführer JS Research GmbH) · Vergütung durch SRC · Erstveröffentlichung: 04.11.2025, 05:44 Uhr Europa/Berlin

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

einer aktuellen Reuters-Umfrage zufolge wird der Goldpreis auch 2026 seine "Siegesserie" weiter fortsetzen und erstmals die Marke von 4.275,- USD/Unze Jahresschnitt knacken. Noch vor einem Monat lag die Prognose bei 3.400,- USD/Unze1. Die Treiber hinter der auch künftig anhaltenden Goldpreisrallye sind mit wirtschaftlichen und geopolitischen Verwerfungen, weiteren Zinssenkungen und einer anhaltenden De-Dollarisierung zwar immer noch dieselben wie aktuell, doch die Dynamik dieser Entwicklung etabliert sich mittlerweile weg von einer bloßen Rallye als Folge kurzfristig wirkender Schocks und hin zu einer neuen Realität für die Märkte.

Quelle: Reuters-Umfrage

Denn der Vertrauensverlust in Fiatgeld wie es eben der US-Dollar und der Euro sind oder auch die unberechenbaren Entwicklungen vor allem in der Handelspolitik unter Donald Trump, führen dazu, dass Gold als sicherer Hafen immer öfter und von immer mehr Marktakteuren nicht nur angelaufen, sondern auch als Station für einen längeren Aufenthalt ausgesucht wird. Die anhaltenden Goldkäufe der Zentralbanken und die Rekordzuflüsse bei Gold-ETFs sind dafür sehr prominente Beispiele.

Im September 2025 flossen 14 Milliarden USD in Gold ETFs und ETCs!

Quelle: Reuters-Umfrage

Wer in einem solchen mittel- bis langfristigen Goldpreisrallye-Szenario über ein Ausnahme-Asset, eine klare Wachstumsstrategie und enormes Explorationspotenzial verfügt, ist perfekt positioniert, um die weitere Aufwärtsdynamik im vollem Umfang mitzunehmen. Diese Parameter sind praktisch die DNA von Osisko Development (WKN: A3DK8G) mit seinem kanadischen Goldprojekt "Cariboo'.

"Cariboo': Grandioses Potenzial und starker finanzielle Basis!

Ende April legte Osisko Development (WKN: A3DK8G) eine optimierte Machbarkeitsstudie für "Cariboo' vor - ein beeindruckender Beleg für das außergewöhnliche Goldpotenzial dieses Assets.

In phänomenalen Zahlen ausgedrückt, stehen da satte 943 Millionen CAD an Nettogegenwartswert und ein interner Zinsfuß von fetten 22,1% nach Steuern. Wohlgemerkt ging die Studie von einem Basisszenario von gerade einmal 2.400,- USD/Unze Gold aus. Doch wie anfangs bereits ausgeführt, prognostizieren Analysten allein für 2026 einen Jahresdurchschnittspreis von rund 4.300,- USD/Unze. Das wiederum würde "Cariboos' Wert weit über die Marke von 2 Mrd. USD und darüber hinaus katapultieren.

Quelle: Osisko Development

Wie viel Power in der geplanten Produktion steckt, zeigt die anvisierte durchschnittliche Jahresproduktion von rund 190.000 Unzen Gold über eine 10-jährige Minenlebensdauer. In den ersten fünf Jahren sollen sogar 202.000 Unzen erreichen werden.

Quelle: Osisko Development

So fantastisch die Unzen-Ausbeute, so niedrig die "All-in'-Kosten von gerade einmal 1.157,- USD/Unze, was einen fetten Booster für "Cariboos'-Profitabilität darstellt.

Um "Cariboos' Entwicklung einen ebensolchen Booster und Turbo zu verleihen, hat Osisko Development (WKN: A3DK8G) seine finanzielle Flexibilität in den letzten Wochen und Monaten weiter ausgebaut. Dazu gehört der Projektkredit von 450 Millionen USD von Appian Capital Advisory. Der Investmentfonds ist einer der führenden Investoren im Bergbausektor und hat sich auf die Finanzierung von Projekten mit langfristiger Wertsteigerung spezialisiert.

Mit der ersten Tranche von 100 Millionen USD kann Osisko Development (WKN: A3DK8G) die Vorbereitungsarbeiten und hier besonders die "Infill'-Bohrkampagne und die Untertage-Erschließung bei "Cariboo' beschleunigen und das Projektrisiko damit erheblich verringern. Weitere Auszahlungen folgen dann nach dem Erreichen festgelegter Projektmeilensteine. Daneben kann Osisko mit dieser fetten Finanzspritze auch den ausstehenden Kredit in Höhe von 25 Millionen USD bei der National Bank tilgen, was weiteren finanziellen Freiraum schafft.

Über 200 Millionen USD über Privatplatzierung und sensationelle "Bought-Deal'-Verdopplung!

Wie groß das Interesse und Vertrauen der Investoren in das Mega-Potenzial von "Cariboo' und in die Strategie und Qualität der Führungsmannschaft von Osisko Development (WKN: A3DK8G) sind, unterstreichen auch die 203 Millionen USD, die der hungrige Explorer durch einen "Bought Deal' und eine nicht vermittelten Privatplatzierung eingenommen hat.

Im Rahmen des vermittelten Angebots flossen rund 120 Millionen USD durch die Ausgabe von 58.560.000 Einheiten zu einem Ausgabepreis von 2,05 USD/Einheit in die Kassen des Unternehmens. Dazu kamen weitere etwa 83 Millionen USD durch den Verkauf von 40.505.330 Einheiten, ebenso zu je 2,05 USD, an die Investmentgesellschaft Double Zero Capital LP bei der nicht vermittelten Privatplatzierung.

Dermaßen komfortabel finanziert, kann bei der Entwicklung von "Cariboo' hin zu einem Leuchtturmprojekt mit Power-Produktion nun der nächsthöhere Gang eingelegt werden.

Das gilt umso mehr, als zusätzlich zu diesen Deals die nächste Finanzierungsrunde bereits die Ziellinie überschritten hat. Dabei wurde die jüngste "Bought Deal'-Finanzierung aufgrund des Ansturms der Investoren von ursprünglich 30 Millionen CAD auf sensationelle 75 Millionen CAD aufgestockt, und damit mehr als verdoppelt. Das alles wohlgemerkt in einem Zeitraum von gerade einmal einer Woche.

Diese wahrhaft fetten Finanzierungsrunden sind der geldgewordene Beweis dafür, dass Osiskos Wachstumskursdynamik nach oben hin keine Grenzen kennt und Investoren unbedingt an dieser einzigartigen Erfolgsgeschichte teilhaben wollen.

Q2-Ergebnisse sind Qualität pur!



Mit Abschluss des zweiten Quartals 2025 verfügte Osisko Development (WKN: A3DK8G) über ein solides Cash-Kissen von 46,3 Millionen CAD und konnte satte 6,9 Millionen CAD Umsatz (abzüglich 4,1 Millionen CAD Umsatzkosten) vermelden. Diese stammen aus dem Verkauf von 1.393 Unzen Gold von einem kleinen Haufenlaugungsbetrieb auf dem "Tintic'-Projekt, der voraussichtlich bis ins vierte Quartal 2025 fortgesetzt wird. Für den "Tintic'-Kauf hatte Osisko ja bereits Ende Mai die dritte von insgesamt fünf Zahlungen in Höhe von rund 3,4 Millionen CAD durch die Ausgabe von insgesamt über 1,3 Millionen Stammaktien abgeschlossen.

"Tintic' ist der zweitgrößte metallproduzierende Bezirk in Utah und beherbergt gleich 23 ehemals produzierende Minen.

Quelle: Osisko Development

Umso gespannter werden die Fortschritte beim dortigen Bohrprogramm verfolgt, dessen zweite Phase nun abgeschlossen ist. Dabei wurden zwischen den beiden vielversprechenden Porphyr-Zielen "Big Hill West' und "Zuma' insgesamt 2.405 Meter zwischen zwei Bohrlöchern zurückgelegt, mit anomalen Kupfer- und Molybdänmineralisierungen. In jedem Fall bilden die bei den Bohrungen gewonnenen Informationen in Verbindung mit der laufenden Datenzusammenstellung aus historischen Minen in der Region eine gute Basis für die Generierung zusätzlicher Bohrziele auf "Tintic'.

Wie groß "Tintics'-Potenzial ist, zeigt das Update der Mineralienressourcenschätzung aus dem letzten Jahr für die dort befindliche Untertage-Lagerstätte "Trixie'. Dieser Aktualisierung zufolge warten dort satte "gemessene und angezeigte' 150.000 Unzen Gold und 478.000 Unzen Silber zu großartigen 19,11 g/t Au bzw. 60,80 g/t Ag darauf zutage gefördert zu werden. Die fantastischenFortschritte beim Bau der unternehmenseigenen Testmine stellen dabei einen großen Meilenstein in diese Richtung dar.

Quelle: Osisko Development

Beachtliche Bohrerfolge auf "Cariboo'!

Die jüngsten Bohrergebnisse von der hochgradigen "Lowhee'-Zone auf dem 100% unternehmenseigenen Power-Projekt "Cariboo' setzen Osisko Developments (WKN: A3DK8G) unwiderstehlichen Vorwärtsdrang nahtlos fort. Insgesamt wurden dort bisher etwa 6.471 m unterirdische "Infill'-Bohrungen niedergebracht und rund 398 m an Chip- und Gesteinssäge-Kanalprobenahmen genommen.

Unter den rekordverdächtigen Resultaten finden sich beispielsweise phänomenale 625,95 g/t Au über 0,5 m aus Bohrung BMU-25-040.

Bohrung BMU-25-032 wiederum lieferte erstklassige 57,29 g/t Au über 3,05 m einschließlich 238,20 g/t Au über 0,45 m und 52,57 g/t Au über 0,6 m ebenso wie 23,77 g/t Au über 1,0 m.

Gar nicht unterirdisch: Das "Best-of' der Untergrund-Bohrungen in der "Lowhee'-Zone!

Quelle: Osisko Development

Auch die Highlights der Chip- und Gesteinssäge-Kanalprobenahmen sind ein beeindruckender Beweis für das mächtige Potenzial der "Lowhee'-Zone im Speziellen und von "Cariboo' insgesamt. So meldete Osisko Development (WKN: A3DK8G) unter anderem aus Bohrung UGCH00189 satte 22,01 g/t Au über 3,8 m inklusive 104,37 g/t Au über 8,0 m.

Bohrung UGCH00183 ergab großartige 12,23 g/t Au über 4,6 m einschließlich 69,95 g/t Au über 0,8 m.

Chip-Channel UGCH00189 wiederum lieferte famose 22,01 g/t Au über 3,8 m einschließlich 104,37 g/t Au über 0,8 m.

Quelle: Osisko Development

Parallel zu diesen hochgradigen Treffern treibt Osisko Development (WKN: A3DK8G) sein systematisches 13.000 m-Raster-"Infill'-Programm in der "Lowhee'-Zone entschlossen voran, mit Fokus auf Mineralreservenblöcke, "abgeleitete'-Mineralressourcen und Nicht-DSO-Ressourcen in einem etwa 100 m breiten Streifen. Ziel ist es, einen umfassenden Datensatz zu liefern. Dieser soll dann die Basis bilden für die Ressourcenmodellierung, die Minenplanung, die Verfahren für die Gestaltung der Abbaustätten sowie auch dabei helfen, den geeigneten Rasterabstand für zukünftige "Infill'-Bohrungen zu definieren.

Wie gut dieses Vorhaben funktioniert, zeigen die ersten Ergebnisse von bisher 2.279 Bohrmetern mit einem Bohrlochabstand von 10 Metern in 24 Bohrlöchern, was mit etwa 17,5% fast einem Fünftel des geplanten 13.000 Meter "Infill'-Programms entspricht. Einer der in diesem Zusammenhang gemeldeten fetten Volltreffer lieferte satte 45,24 g/t Au über 3,0 m, einschließlich 233,92 g/t Au über 0,5 m, 41,17 g/t Au über 2,1 m und 16,36 g/t Au über 4,6 m.

Quelle: Osisko Development



Zu diesen herausragenden Ergebnissen gesellt sich für Osisko Development (WKN: A3DK8G) die wertvolle Erkenntnis, dass die gute Kontinuität mit den modellierten Aderzonen und geplanten Stollen übereinstimmt, einschließlich hochgradiger Abschnitte innerhalb und neben den modellierten Reservestollen. Dies wiederum untermauert das Potenzial für die Abgrenzung neuer Zonen und für die Erweiterung bestehender Zonen. Übersetzt heißt das: Beste Aussichten auf ein fettes Plus bei der Unzen-Ausbeute.

Sowohl mit Blick nach vorn wie auch hinsichtlich der erstklassigen Bohrerfolge sieht Chris Lodder, Präsident von Osisko Development (WKN: A3DK8G), das bereits identifizierte wie auch noch nicht quantifizierte Potenzial von "Cariboo' bestätigt:

"Während wir bei "Lowhee' daran arbeiten, den optimalen Bohrabstand für den künftigen Abbau zu ermitteln, womit das Projektrisiko erheblich verringern und die Gestaltung der Produktionsstollen optimieren, sind wir auch mit Blick auf das gesamte "Cariboo'-Projekt sehr zuversichtlich, dass die Adern in der Tiefe offenbleiben. Das wiederum untermauert das starke Potenzial für eine zukünftige Ressourcenerweiterung durch zusätzliche Explorationsprogramme. Umso mehr freuen wir uns, in den kommenden Monaten weitere Updates zu unseren Fortschritten zu veröffentlichen."

Weiterführende Informationen zum Unternehmen finden Sie in dem folgenden Video.

Von von Osisko Development Corp. bezahlte Anzeige! Wir veröffentlichen diesen bezahlten und von Commodity-TV produzierten Beitrag im Auftrag von Osisko Development.

Quelle: https://www.commodity-tv.com/play/osisko-development-secures-financing-for-the-development-of-the-cariboo-gold-project-in-canada/

Fazit:

Osisko Development (WKN: A3DK8G) setzt mit den jüngsten Bohrerfolgen bei "Cariboo' und mit dem Bohrprogramm bei "Tintic' seinen dynamischen Wachstumskurs entschlossen fort. Die sehr erfolgreich abgeschlossenen Finanzierungsrunden unterstreichen das Vertrauen der Investoren und Finanzierungspartner in die Strategie des goldhungrigen Explorers und unterstreichen den Wunsch der Anleger, an dieser Erfolgsgeschichte teilzuhaben.

Dabei bilden die aktuellen und vor allem auch perspektivischen Entwicklungen auf dem Goldmarkt die perfekten Rahmenbedingungen für Osisko Developments (WKN: A3DK8G) langfristige Wertsteigerung. Das gilt mit Blick auf "Cariboos'-Produktionspotenzial bei schmalen Kosten ebenso wie hinsichtlich eines möglichen Unzen-Plus durch weitere Explorationen.

Jetzt einzusteigen bedeutet daher, den vollen Umfang dieses Wertsteigerungshebels mitzunehmen - zu einem Schnäppchen-Einstiegspreis und am besten noch, bevor wachstumsorientierte Investoren diesen Hebel für sich nutzen wollen.

Wie groß Osisko Development (WKN: A3DK8G) Aufwärtspotenzial ist, zeigt nicht zuletzt auch die Preis/Nettogegenwartswert-Ratio (Price/NAV ratio) von 0,6, was nicht nur auf einen erheblichen Abschlag auf den Buchwert hinweist, sondern vor allem auch auf eine massive Unterbewertung des Marktes.

Quelle: Osisko Development

Das schließlich ist das optimale "window of opportunity" für einen exklusiven Einstieg zum Discount-Preis.

Viele Grüße und maximalen Erfolg bei Ihren Investments,

Ihr

Jörg Schulte

Quellen: Osisko Development, Osisko Development Pressemeldungen und Präsentation, eigene Berechnungen und Research,

1https://www.reuters.com/business/finance/annual-2026-gold-price-forecast-tops-4000oz-first-time-2025-10-27/

Intro-Bild: stock.adobe.com

Wesentliche Risiken: Preis/FX-Volatilität; Finanzierungsprobleme, AISC-/Betriebsrisiken; Genehmigung/Standort/ESG, Wesentliche Chancen: Marktrückenwind, Erfolgsaussichten aufgrund vielversprechendem Projekt

