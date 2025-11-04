Basellandschaftliche Kantonalbank / Schlagwort(e): Personalie

Marco Primavesi verlässt den Bankrat der BLKB per Ende 2025



04.11.2025 / 07:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Marco Primavesi, seit 2015 Mitglied des BLKB-Bankrats, hat sich entschieden, per 31. Dezember 2025 von seinem Amt zurückzutreten. Der Regierungsrat und die BLKB danken ihm für sein grosses Engagement für die Bank. Liestal, 4. November 2025 Thomas Bauer, Bankratspräsident, sagt: «Marco Primavesi hat die Weiterentwicklung der Bank aktiv mitgestaltet und mit grossem Engagement im Bankrat der BLKB in wichtigen Funktionen mitgewirkt. Wir danken ihm für seine wertvolle Mitarbeit und seinen langjährigen Einsatz für die BLKB.» Marco Primavesi leitet aktuell als Vorsitzender das Strategy and Executive Committee des Bankrats. Zudem ist er ebenfalls noch bis Ende des Jahres Verwaltungsratspräsident der radicant holding ag. Die Vakanz im Bankrat soll wieder besetzt werden. Der Prozess zur Neubesetzung des radicant-Verwaltungsratspräsidiums ist bereits im Gang. Für Rückfragen:

Sandro Spaeth, Telefon +41 61 925 81 53, E-Mail medien@blkb.ch

