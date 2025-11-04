WISeKey und Schweizer Armee treiben quantensichere Satellitensicherheit voran

Genf und Bern, Schweiz - 4 November 2025 - WISeKey International Holding Ltd ("WISeKey") (SIX: WIHN, NASDAQ: WKEY), ein führendes Schweizer Unternehmen im Bereich Cybersicherheit, KI und IoT, gab heute gemeinsam mit seinen Tochtergesellschaften WISeSat.Space spezialisiert auf Raumfahrttechnologien für sichere Satellitenkommunikation und SEALSQ Corp (NASDAQ: LAES) ("SEALSQ" oder "das Unternehmen"), das sich auf die Entwicklung und den Vertrieb von Halbleitern, PKI- und Post-Quantum-Technologie-Hardware und -Softwareprodukten konzentriert, ein Update zur Weiterentwicklung der Zusammenarbeit mit den Schweizer Streitkräften (Swiss Armed Forces, SAF) bekannt.

Diese 2022 gestartete Partnerschaft trägt weiterhin maßgeblich zur Stärkung der souveränen Weltraum- und Cybersicherheitsinfrastruktur der Schweiz bei, indem sie sichere IoT-Satelliten mit vertrauenswürdigen digitalen Identitäten und post-quantenkryptografischen Technologien kombiniert.

Ein kürzlich erschienener Bericht von WIREDenthüllte eine deutliche Schwachstelle im globalen Satellitenkommunikations-Ökosystem: Mit nur wenigen Hundert Dollar handelsüblicher Ausrüstung gelang es Forschern, unverschlüsselte Anrufe, SMS und sensible militärische und geschäftliche Daten mitzuhören, die über geostationäre Satelliten übertragen wurden. Der Artikel unterstreicht, dass viele satellitengestützte "Backhaul"-Verbindungen, insbesondere solche, die abgelegene oder kritische Infrastrukturen bedienen, ungeschützt bleiben und damit lebenswichtige Informationen trivial abfangbar machen.

Als direkte Reaktion auf solche Bedrohungen unterstützt die Arbeit von WISeSat.Space mit den SAF die Entwicklung sicherer, souveräner satellitengestützter Kommunikations-, Aufklärungs- und Navigationssysteme für militärische Organisationen. Diese Initiativen zielen darauf ab, die Abhängigkeit von ausländischen Anbietern und zwischenstaatlichen Projekten zu reduzieren und damit die nationale Resilienz, operative Autonomie und Cybersicherheit zu erhöhen.

Seit Unterzeichnung der ersten Vereinbarung haben WISeSat.Space und die SAF gemeinsam Forschung, Entwicklung und Missionstests im Bereich Kleinsatelliten und sichere Kommunikationskapazitäten durchgeführt, darunter Low Earth Orbit IoT (LEO-IoT) und Internet of Battlefield Things (IoBT). Die Zusammenarbeit hat sich weiterentwickelt, um die post-quantenfähigen Halbleiter von SEALSQ und die Schweizer Root-of-Trust-Technologie von WISeKey zu integrieren, die eine quantenresistente Verschlüsselung und Authentifizierung für Satellit-zu-Boden- und Inter-Satelliten-Kommunikation gewährleisten. Diese quantengesicherten WISeSat-Satelliten adressieren direkt die im WIRED-Bericht aufgezeigten Schwachstellen und schaffen ein Zero-Trust-Orbit-Netzwerk mit durchgehender Ende-zu-Ende-Verschlüsselung.

Diese operative Partnerschaft unterstützt auch das Ziel der SAF, sichere satellitengestützte mobile Kommunikation zu gewährleisten, wie bereits im August 2023 mit der neuen Strategie zur Stärkung der Verteidigungsfähigkeiten öffentlich bekannt gemacht wurde. Darüber hinaus wurde am 8. Oktober 2025 das Gesamtkonzept für den Aufbau weltraumgestützter Fähigkeiten der SAF vom Verteidigungsministerium nach Behandlung durch die Regierung veröffentlicht.

Ludovic Monnerat, designierter Kommandant des neuen Space Command der Schweizer Armee, erklärte:

"Um ihre Fähigkeitslücken im Weltraum zu schließen, verfolgen die SAF eine Strategie, die auf Partnerschaften mit nationalen Industrieunternehmen und Universitäten setzt, um operationelle Fähigkeiten mit Dual-Use-Charakter aufzubauen und so unsere Verteidigungsfähigkeiten zu stärken. Die Schweizer Armee benötigt eine regelmäßige bis permanente Abdeckung mit Schmalband- bis Breitbandverbindungen zur Vernetzung von Personen und Objekten, mit einer Sicherheit, die ihre Nutzung in jeder Situation ermöglicht. Unsere operative Partnerschaft mit WISeKey in den letzten drei Jahren hat eine Schlüsselrolle bei der Vorbereitung der Integration von Post-Quantum-Verschlüsselung in Direct-to-Device-Konnektivität (D2D) in naher Zukunft gespielt und gleichzeitig unseren Partnern technischen und taktischen Support für die Entwicklung weltweit militärgeeigneter Lösungen gegeben. Dieses Sicherheitsniveau kann auch auf andere weltraumgestützte Fähigkeiten angewendet werden, insbesondere die Steuerung von Weltraumsystemen. Diese Zusammenarbeit mit WISeKey bietet uns die Perspektive, das notwendige Niveau an Sicherheit und Souveränität zu erreichen, das anschließend über unseren Beschaffungsprozess nach den erforderlichen Regierungs- und Parlamentsentscheidungen umgesetzt werden muss."

Carlos Moreira, Gründer und CEO von WISeKey, ergänzte:

"Unsere Partnerschaft mit den Schweizer Streitkräften hat sich von einer visionären Initiative zu einer soliden, langfristigen Zusammenarbeit entwickelt, die die Schweizer Führungsrolle bei sicheren Weltraumtechnologien verankert. Durch die Verbindung von Cybersicherheit, Kryptographie und Satelliteninnovation tragen wir dazu bei, die digitale und räumliche Unabhängigkeit der Schweiz zu sichern."

Über WISeSat.Space

WISeSat.Space ist ein Joint Venture zwischen WISeKey und seiner Tochtergesellschaft SEALSQ, das sich auf den Aufbau der weltweit ersten wirklich sicheren IoT-Satellitenkonstellation konzentriert. Durch die Nutzung der vertrauenswürdigen digitalen Root of Trust von WISeKey und der post-quanten-sicheren Halbleitertechnologie von SEALSQ schafft WISeSat.Space ein vertrauenswürdiges, weltraumgestütztes Ökosystem für Regierungen, Unternehmen und Betreiber kritischer Infrastrukturen.

Über SEALSQ

SEALSQ ist ein führender Innovator im Bereich Hardware- und Softwarelösungen für Post-Quantum-Technologie. Unsere Technologie integriert nahtlos Halbleiter, PKI (Public Key Infrastructure) und Bereitstellungsdienste, mit einem strategischen Schwerpunkt auf der Entwicklung modernster quantenresistenter Kryptographie und Halbleiter, die den dringenden Sicherheitsherausforderungen durch Quantencomputer begegnen. Mit dem Fortschritt der Quantencomputer werden traditionelle kryptografische Verfahren wie RSA und Elliptic Curve Cryptography (ECC) zunehmend anfällig.

SEALSQ ist ein Pionier in der Entwicklung von Post-Quantum-Halbleitern, die robusten, zukunftssicheren Schutz für sensible Daten in einer Vielzahl von Anwendungen bieten - darunter Multi-Faktor-Authentifizierungs-Token, intelligente Energiesysteme, medizinische und Gesundheitstechnologien, Verteidigung, IT-Netzwerkinfrastruktur, Automobilindustrie sowie industrielle Automatisierungs- und Steuerungssysteme. Durch die Integration von Post-Quantum-Kryptographie in unsere Halbleiterlösungen stellt SEALSQ sicher, dass Organisationen gegen zukünftige Quantenbedrohungen geschützt bleiben. Unsere Produkte sind darauf ausgelegt, kritische Systeme zu sichern und die Widerstandsfähigkeit sowie Sicherheit in verschiedensten Branchen zu stärken.

Weitere Informationen zu unseren Post-Quantum-Halbleitern und Sicherheitslösungen finden Sie unter www.sealsq.com.

Über WISeKey

WISeKey International Holding Ltd ("WISeKey", SIX: WIHN; Nasdaq: WKEY) ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Cybersicherheit, digitale Identität und IoT-Lösungen. Das Unternehmen agiert als in der Schweiz ansässige Holdinggesellschaft mit mehreren operativen Tochtergesellschaften, die jeweils auf spezifische Aspekte des Technologieportfolios spezialisiert sind. Zu diesen Tochtergesellschaften gehören:

(i) SEALSQ Corp (Nasdaq: LAES), spezialisiert auf Halbleiter, PKI- und Post-Quantum-Technologien;

(ii) WISeKey SA, spezialisiert auf RoT- und PKI-Lösungen für sichere Authentifizierung und Identifikation in den Bereichen IoT, Blockchain und KI;

(iii) WISeSat AG, fokussiert auf Raumfahrttechnologien für sichere Satellitenkommunikation, insbesondere für IoT-Anwendungen;

(iv) WISe.ART Corp, spezialisiert auf vertrauenswürdige Blockchain-NFTs und Betreiberin des WISe.ART-Marktplatzes für sichere NFT-Transaktionen;

(v) SEALCOIN AG, die sich auf das dezentrale physische Internet (DePIN-Technologie) konzentriert und die Entwicklung der SEALCOIN-Plattform vorantreibt.

Jede Tochtergesellschaft trägt zur Mission von WISeKey bei, das Internet zu sichern, und konzentriert sich dabei auf ihre jeweiligen Forschungs- und Kompetenzbereiche. Ihre Technologien integrieren sich nahtlos in die umfassende WISeKey-Plattform.

WISeKey schützt digitale Identitätsökosysteme für Menschen und Objekte mithilfe von Blockchain-, KI- und IoT-Technologien. Mit über 1,6 Milliarden eingesetzten Mikrochips in verschiedenen IoT-Sektoren spielt WISeKey eine entscheidende Rolle bei der Sicherung des Internets der Dinge. Die Halbleiter des Unternehmens generieren wertvolle Big Data, die - mit Hilfe von KI analysiert - eine vorausschauende Wartung und Fehlervermeidung ermöglichen.

Dank der OISTE/WISeKey kryptografischen Root of Trust bietet WISeKey sichere Authentifizierungs- und Identifikationslösungen für IoT-, Blockchain- und KI-Anwendungen. Diese Root of Trust gewährleistet die Integrität von Online-Transaktionen zwischen Objekten und Personen.

Weitere Informationen zur strategischen Ausrichtung von WISeKey und ihren Tochtergesellschaften finden Sie unter www.wisekey.com.

Haftungsausschluss

Diese Mitteilung enthält ausdrücklich oder implizit bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen über WISeKey International Holding Ltd und deren Geschäftstätigkeit. Solche Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die finanzielle Lage, die Leistung oder die Erfolge von WISeKey International Holding Ltd wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen. WISeKey International Holding Ltd gibt diese Mitteilung zum heutigen Datum heraus und übernimmt keine Verpflichtung, hierin enthaltene zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder sonstiger Umstände zu aktualisieren.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar und ist kein Emissionsprospekt im Sinne des Schweizer Finanzdienstleistungsgesetzes ("FinSA") oder dessen Vorgängergesetzgebung, noch Werbung im Sinne des FinSA. Investoren müssen sich auf ihre eigene Beurteilung von WISeKey und dessen Wertpapieren stützen, einschließlich der damit verbundenen Chancen und Risiken. Nichts in dieser Mitteilung stellt eine Zusicherung oder Garantie für die zukünftige Performance von WISeKey dar.



