Zug - Der Cybersecurity-Anbieter Wisekey plant, seinen Sitz von der Schweiz auf die Britischen Jungferninseln (BVI) zu verlegen. Das Unternehmen beabsichtigt, diesen Schritt durch eine grenzüberschreitende Fusion mit einer Tochtergesellschaft vor Ort umzusetzen. Ziel der Umstrukturierung sei es, eine flexiblere Unternehmensstruktur zu schaffen, heisst es in einer Mitteilung vom Dienstagabend. Ausserdem soll der Schritt den Zugang zu internationalen ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.