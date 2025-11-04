EQS-News: Blue Cap AG / Schlagwort(e): Quartalsergebnis/9-Monatszahlen

Blue Cap AG nach erfolgreichem Verkauf von con-pearl mit solidem dritten Quartal 2025: Robuste Profitabilität und starke Bilanz schaffen Spielraum für weiteres Wachstum



04.11.2025 / 07:15 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Adjusted EBITDA lag im dritten Quartal 2025 bei 5,3 Mio. Euro und damit leicht über dem Vorjahreswert

Adjusted EBITDA-Marge verbesserte sich auf 5,3 % nach 4,9 % im Vorjahresquartal

Konzernumsatz mit 97,3 Mio. Euro planmäßig unter dem Vorjahresniveau

Sehr komfortable Vermögens- und Finanzlage

Vorstand bestätigt Ausblick für das Geschäftsjahr 2025 mit einem erwarteten Umsatz zwischen 120 und 140 Mio. Euro sowie einer Adjusted EBITDA-Marge von 5,0 bis 6,0 %

München, 04. November 2025 - Nach dem erfolgreichen Verkauf der Beteiligung con-pearl im August 2025 (siehe Pressemitteilung vom 13.08.2025) ist es der Blue Cap AG ("Blue Cap") auch im dritten Quartal 2025 gelungen, die Profitabilität im verbliebenen Portfolio zu festigen. Trotz des erwartungsgemäßen Umsatzrückgangs der fortgeführten Geschäftsbereiche(1) auf 97,3 Mio. Euro (Vorjahr: 103,6 Mio. Euro) konnte das Adjusted(2) EBITDA leicht auf 5,3 Mio. Euro (Vorjahr: 5,2 Mio. Euro) gesteigert werden. Infolgedessen verbesserte sich auch die Adjusted EBITDA-Marge von 4,9 % auf 5,3 %. Der leichte Anstieg der Profitabilität ist insbesondere auf das Segment Business Services und dem darin enthaltenen Portfoliounternehmen HY-LINE zurückzuführen, welches von den im vergangenen Jahr initiierten Turnaround- und Effizienzmaßnahmen profitierte. Die Blue Cap AG blickt auf eine äußerst starke finanzielle Ausgangsposition. Aufgrund der hohen Kapitalausstattung, deren Basis die erfolgreichen Unternehmensverkäufe der letzten zwölf Monate bilden, ist der Nettoverschuldungsgrad (inkl. Leasingverbindlichkeiten) zum 30. September 2025 auf unter null Jahre gefallen. Die starke Finanzlage eröffnet weiteren Spielraum für zukünftiges Wachstum und soll primär Akquisitionen dienen.

Insgesamt stabile Entwicklung im Bestandsportfolio Zum 30. September 2025 befinden sich im fortgeführten Portfolio der Blue Cap vier Mehrheitsbeteiligungen, die den Segmenten Plastics, Adhesives & Coatings und Business Services zugeordnet werden, sowie eine Minderheitsbeteiligung. Das Segment Plastics entwickelte sich deutlich besser als erwartet und verbuchte einen leichten Umsatzanstieg. Die Profitabilität liegt ebenfalls oberhalb der Erwartung, auch wenn die sehr guten Werte des Vorjahres nicht wieder erreicht worden sind. Im Segment Adhesives & Coatings entwickelte sich Planatol stabil und ebenfalls über den Erwartungen. Bei Umsätzen auf Vorjahresniveau konnte die Profitabilität gesteigert werden. In Summe ist Planatol unverändert mit einem anspruchsvollen Marktumfeld konfrontiert und rechnet mit einem herausfordernden Gesamtjahr. Im Segment Business Services konnte HY-LINE die positiven Effekte der im vergangenen Jahr eingeleiteten Turnaround- und Effizienzprogramme erfolgreich realisieren und das Ergebnis im Vergleich zum Vorjahreszeitraum deutlich steigern. Aufgrund des deutlichen Umsatzrückgangs gegenüber dem bereits schwachen Vorjahr bleibt die Profitabilität dennoch deutlich hinter den Erwartungen. Ursächlich sind das verhaltene Marktumfeld und Projektverschiebungen einzelner Kunden. Auch Transline bleibt umsatzseitig deutlich unter Vorjahr und hinter den Erwartungen. Die Adjusted EBITDA-Quote konnte durch Maßnahmen auf Vorjahresniveau gehalten werden. Die Minderheitsbeteiligung Inheco konnte sich im Vorjahresvergleich in allen relevanten Kennzahlen verbessern. Nach einem insgesamt guten ersten Halbjahr haben die im August kommunizierten Zölle auf die Schweiz zu einer spürbaren Eintrübung in Q3 geführt. Trotz der deutlichen Verbesserung gegenüber dem Vorjahr bleibt das Unternehmen damit hinter den Erwartungen zurück.

Segmentkennzahlen vor Konsolidierung (fortgeführte Geschäftsbereiche) im Überblick Mio. EUR Q3 2025 Q3 2024 Veränderung in % bzw. BP(*) Plastics Umsatz 31,4 30,7 2,4 % Adjusted EBITDA 4,4 4,9 -10,3 % Adjusted EBITDA-Marge in % 13,7 15,8 < -100 BP Adhesives & Coatings Umsatz 23,7 23,6 0,3 % Adjusted EBITDA 1,5 1,2 27,0 % Adjusted EBITDA-Marge in % 6,0 4,8 >100 BP Business Services Umsatz 42,2 49,4 -14,4 % Adjusted EBITDA 2,3 1,9 20,3 % Adjusted EBITDA-Marge in % 5,3 3,8 >100 BP

Hinweis: Rundungsdifferenzen sind möglich; Angaben zu Veränderungen basieren auf der Berechnung mit exakten Werten (*) BP=Basispunkte Prognose für das Gesamtjahr 2025 bestätigt Der Vorstand der Blue Cap bestätigt die Mitte August transaktionsbedingt angepasste Prognose für das Geschäftsjahr 2025. Die Prognose für die Gruppe liegt bei einem Umsatz von 120-140 Mio. Euro und einer Adjusted EBITDA Marge von 5,0-6,0 %. Die Jahresprognose bezieht sich auf die fortgeführten Geschäftsbereiche und bildet alle Kennzahlen ohne die im August 2025 veräußerte con-pearl ab. Der Fokus der M&A Aktivitäten liegt nach wie vor auf Akquisitionen. Anlässlich der veröffentlichten Zahlen findet heute um 14:00 Uhr eine virtuelle Telefonkonferenz mit dem Vorstand der Blue Cap AG statt. Die Anmeldung ist über den folgenden Link möglich: https://www.appairtime.com/event/6a4ce5c2-ce46-4b05-8e23-675c52f8dfbd Die Präsentation ist im Nachgang zur Telefonkonferenz auf der Webseite unter https://www.blue-cap.de/investor-relations/praesentationen/ zu finden. (1) Die Angaben in dieser Mitteilung beziehen sich stets auf die fortgeführten Geschäftsbereiche sofern nicht anders vermerkt. (2) Adjustments: Bereinigt um außergewöhnliche, periodenfremde sowie sonstige Effekte aus Reorganisationsmaßnahmen und Einmaleffekte sowie um aus den Kaufpreisallokationen entstehenden Effekte Über die Blue Cap AG Die Blue Cap AG ist eine im Jahr 2006 gegründete, kapitalmarktnotierte Beteiligungsgesellschaft mit Sitz in München. Die Gesellschaft erwirbt mittelständische Unternehmen aus dem B2B-Bereich in Sondersituationen und begleitet sie in ihrer unternehmerischen Entwicklung, mit dem Ziel sie später gewinnbringend zu verkaufen. Die akquirierten Unternehmen haben ihren Hauptsitz in der DACH-Region, erwirtschaften einen Umsatz zwischen EUR 20 und 200 Mio. und haben ein nachhaltig stabiles Kerngeschäft. Die Blue Cap hält meist mehrheitliche Anteile an fünf Unternehmen aus den Branchen Klebstoff- & Beschichtungstechnik, Produktionstechnik, Life Sciences und Business Services. Der Konzern beschäftigt derzeit rund 500 Mitarbeitende in Deutschland und weiteren europäischen Ländern. Die Blue Cap AG ist im Freiverkehr notiert (Scale, Frankfurt und m:access, München; ISIN: DE000A0JM2M1; Börsenkürzel: B7E). www.blue-cap.de Kontakt: Blue Cap AG

Annika Küppers

Corporate Affairs

Tel. +49 89 288909-24

akueppers@blue-cap.de



04.11.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News