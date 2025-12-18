EQS-News: Blue Cap AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Blue Cap AG mit verbreiterter Anlegerbasis: Großaktionär PartnerFonds AG i.L. veröffentlicht Ergebnisse des Aktientauschangebots Aktientausch von PartnerFonds erhöht Streubesitz der Blue Cap deutlich auf 51,5 %

Aktientausch markiert weiteren Fortschritt bei der Verwertung des Blue Cap Aktienpakets von PartnerFonds

Weiterhin stabiles Aktionariat der Blue Cap mit drei langfristig orientierten Ankeraktionären München, 18. Dezember 2025 - Die PartnerFonds AG i.L. ("PartnerFonds") hat heute das Ergebnis des Aktientauschangebotes veröffentlicht, mit dem die Gesellschaft ihren Aktionären angeboten hat, Aktien der PartnerFonds gegen die von PartnerFonds gehaltenen Aktien der Blue Cap AG ("Blue Cap") zu tauschen, und den Vorstand der Blue Cap über die Annahmequote des Aktientauschangebots informiert. Grundlage des Tauschs war eine gutachterlich ermittelte Bewertung der Blue Cap-Aktie mit einem Verkehrswert von EUR 26,36 je Aktie. Nach Angaben von PartnerFonds wurde das Aktientauschangebot für insgesamt 806.336 (dies entspricht 66 %) der von der PartnerFonds aktuell gehaltenen 1.217.076 Aktien der Blue Cap angenommen. Damit wird die Beteiligung des PartnerFonds an Blue Cap signifikant von 27,1 % auf 9,2 % reduziert. Der Vollzug des Aktientauschs wird für Ende Dezember 2025 erwartet. Dr. Henning von Kottwitz, CEO der Blue Cap, kommentiert: "Mit dem Abschluss des Aktientauschs ist für unsere Aktionärin PartnerFonds ein wichtiger Meilenstein erreicht. Aber auch für die Blue Cap ist die hohe Annahmequote positiv zu bewerten: Über 800.000 Blue Cap Aktien wurden zu einer sehr guten Bewertung gehandelt. Unsere Aktionärsstruktur wird damit breiter, gleichzeitig behalten wir mit unseren langfristig orientierten Ankeraktionären weiterhin ein stabiles Aktionariat." Sollte es in den kommenden Monaten aus Sicht der Blue Cap sinnvoll erscheinen, ein Aktienrückkaufprogramm aufzulegen, werden Vorstand und Aufsichtsrat hierüber beraten. Bei der Blue Cap besteht eine Ermächtigung zum Rückkauf eigener Aktien im Umfang von maximal 10 % des Grundkapitals, die in der Hauptversammlung im Jahr 2022 beschlossen wurde und noch bis Juni 2027 gültig ist. Die langfristig orientierten Ankeraktionäre sind weiterhin die folgenden: JotWe GmbH: 15,2 %

Kreissparkasse Biberach: 13,6 %

Schüchl GmbH: 10,5 % Über die Blue Cap AG Die Blue Cap AG ist eine im Jahr 2006 gegründete, kapitalmarktnotierte Beteiligungsgesellschaft mit Sitz in München. Die Gesellschaft erwirbt mittelständische Unternehmen aus dem B2B-Bereich in Sondersituationen und begleitet sie in ihrer unternehmerischen Entwicklung, mit dem Ziel sie später gewinnbringend zu verkaufen. Die akquirierten Unternehmen haben ihren Hauptsitz in der DACH-Region, erwirtschaften einen Umsatz zwischen EUR 20 und 200 Mio. und haben ein nachhaltig stabiles Kerngeschäft. Die Blue Cap hält meist mehrheitliche Anteile an fünf Unternehmen aus den Branchen Kunststofftechnik, Produktionstechnik, Life Sciences und Business Services. Der Konzern beschäftigt derzeit rund 550 Mitarbeitende in Deutschland und weiteren europäischen Ländern. Die Blue Cap AG ist im Freiverkehr notiert (Scale, Frankfurt und m:access, München; ISIN: DE000A0JM2M1; Börsenkürzel: B7E). www.blue-cap.de Kontakt: Blue Cap AG

Annika Küppers

Corporate Affairs

Tel. +49 89 288909-0

ir@blue-cap.de



