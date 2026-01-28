Wir beginnen mit der Coverage von Blue Cap AG und empfehlen die Aktie mit einem BUY-Rating sowie einem Kursziel von 29,00 EUR, was ein Aufwärtspotenzial von etwa 60% bedeutet. Das Unternehmen bietet einen differenzierten Zugang zum deutschen KMU-Sektor und konzentriert sich auf B2B-Unternehmen in Nachfolge-, Carve-Out- oder Turnaround-Situationen. Blue Cap hat eine solide Erfolgsbilanz in der Wertschöpfung vorzuweisen, die durch erfolgreiche Exits wie Neschen, nokra und insbesondere con-pearl hervorgehoben wird. Diese Erfolge belegen sowohl die Restrukturierungsexpertise als auch die Kapitaldisziplin. Das diversifizierte Portfolio von Blue Cap erstreckt sich über Nischen mit verteidigbaren Positionen und operativem Aufwärtspotenzial. Während Blue Cap seine Bilanz erheblich entschuldet hat und sogar eine erhebliche Nettocash-Position aufweist, wird die Aktie nach wie vor mit einem erheblichen Abschlag zu seinem Nettoinventarwert (NAV) von etwa 30,00 EUR pro Aktie (2025E) gehandelt. In Kombination mit einer prognostizierten Dividendenrendite von 8%, einer robusten Deal-Pipeline und steigendem Streubesitz ist Blue Cap gut positioniert für das nächste Kapitel eines signifikanten, durch M&A getriebenen Wachstums. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/blue-cap-ag





© 2026 mwb research