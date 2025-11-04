So richtig in Schwung gekommen ist der Investment Legenden Index noch nicht. Doch die mittel- bis langfristigen Aussichten für den Index, dem seit Jahren erfolgreiche Firmen wie Berkshire Hathaway, Blackrock oder KKR angehören, sind durchaus gut. Die gute Entwicklung in den Konzernergebnissen dürfte sich dann in steigenden Kursen widerspiegeln. So dürfte es vermutlich auch bei Berkshire Hathaway laufen, wo der Kurs nur seitwärts pendelte, obwohl sich die Zahlen der Investmentgesellschaft von Warren ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär