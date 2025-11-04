Lange prägte Starinvestor Warren Buffett die Geschicke von Berkshire Hathaway, ab Anfang 2026 übernimmt Greg Abel die Geschäftsführung. Die B-Aktie von Berkshire gilt zwar als langweilig, konnte seit 2009 aber stetige Kursgewinne verzeichnen. Am Dienstag verliert sie aktuell leicht und steht bei 411,40 €. Was ist zukünftig zu erwarten? Staffelübergabe zum Ende des Jahres Die Börsenlegende Warren Buffett nimmt mit 95 Jahren Ende des Jahres Abschied ...Den vollständigen Artikel lesen ...
