Montreal, Québec, 3. November 2025 - Osisko Development Corp. (NYSE: ODV, TSXV: ODV) (- https://www.commodity-tv.com/play/osisko-development-secures-financing-for-the-development-of-the-cariboo-gold-project-in-canada/ -) ("Osisko Development" oder das "Unternehmen") freut sich, die Ernennung von Herrn Scott Smith zum Vice President, Exploration mit Wirkung zum 1. November 2025 bekannt zu geben. Herr Smith wechselt von Prime Mining Corp., wo er zuletzt als Executive Vice President, Exploration tätig war, bis zum Erwerb des Unternehmens durch Torex Gold Resources Inc. im Oktober 2025.

"Wir freuen uns sehr, unser Explorationsteam mit der Ernennung von Scott zu verstärken. Er bringt über 30 Jahre umfassende Erfahrung im Bergbausektor mit, hat an Projekten aus dem gesamten Entwicklungsspektrum gearbeitet und ergänzt unser Team mit zusätzlichen Fähigkeiten, um das enorme Explorationspotenzial des Cariboo-Goldprojekts und unserer anderen Grundstücke voranzutreiben", kommentierte Chris Lodder, President.

Herr Scott Smith ist ein registrierter professioneller Geologe mit über 30 Jahren Erfahrung in den Bereichen Bergbauproduktion, Exploration und fortgeschrittene Bergbauprojekte in Kanada, Mexiko, Peru, Chile und den Vereinigten Staaten. Herr Smith war mehr als 18 Jahre lang in leitenden Managementpositionen tätig und leitete geologische Teams sowohl in der Bergbauproduktion als auch in der Exploration in ganz Nord- und Südamerika, darunter aktive Bergwerke, Brachflächen und Greenfield-Projekte. Zuletzt war er als Executive Vice President of Exploration bei Prime Mining Corp. tätig, wo er die Strategien zur Ressourcenerweiterung und Exploration für das Los Reyes-Projekt in Mexiko leitete, ein bedeutendes Ressourcenwachstum erzielte und zum erfolgreichen Verkauf des Unternehmens an Torex Gold Resources Inc. beitrug. Zuvor war er Chief Geologist bei Gibraltar Mines Ltd. (2015-2021), einem großen Kupfer-Molybdän-Betrieb im Zentrum von British Columbia, Kanada. Zu Beginn seiner Karriere leitete er Explorationsteams für Teck Resources Limited in Chile und Argentinien und leitete Bezirksgeologieteams bei Newmont Corporation in Minera Yanacocha in Peru. Außerdem war er fünf Jahre lang in operativen Funktionen bei Compañía Minera Antamina in Peru tätig und trug zur Inbetriebnahme und Betriebsgeologie der Mine bei. Herr Smith hat einen B.Sc. in Geologie von der University of Alberta und ist registrierter Professional Geologist (P.Geo.) bei APEGA in Kanada.

ÜBER OSISKO DEVELOPMENT CORP.

Osisko Development Corp. ist ein nordamerikanisches Golderschließungsunternehmen, das sich auf ehemalige Bergbaulager in bergbaufreundlichen Rechtsgebieten mit Potenzial auf Bezirksebene konzentriert. Das Ziel des Unternehmens ist es, durch die Weiterentwicklung seines Flaggschiff-Projekts Cariboo Gold, das sich zu 100 % in seinem Besitz befindet und im Zentrum von British Columbia (Kanada) liegt, zu einem mittelständischen Goldproduzenten zu werden. Ergänzt wird die Projektpipeline durch das Tintic-Projekt im historischen Bergbaugebiet East Tintic in Utah (USA) und das Goldprojekt San Antonio in Sonora (Mexiko) - Brachflächen mit erheblichem Explorationspotenzial, umfangreichen historischen Bergbaudaten, Zugang zu bestehender Infrastruktur und qualifizierten Arbeitskräften. Die Strategie des Unternehmens besteht darin, attraktive, langlebige, sozial und ökologisch verantwortungsvolle Bergbauaktiva zu entwickeln und gleichzeitig das Entwicklungsrisiko zu minimieren und die Mineralressourcen zu vergrößern.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website unter www.osiskodev.com oder wenden Sie sich an:

Sean Roosen

Vorstandsvorsitzender und CEO

E-Mail: mailto:sroosen@osiskodev.com

Tel.: + 1 (514) 940-0685

Philip Rabenok

Vizepräsident, Investor Relations

E-Mail: mailto:prabenok@osiskodev.com

Tel.: + 1 (437) 423-3644

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

mailto:info@resource-capital.ch

http://www.resource-capital.ch

Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung. Keine Börse, Wertpapierkommission oder andere Aufsichtsbehörde hat die hierin enthaltenen Informationen genehmigt oder abgelehnt.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=81669Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=81669&tr=1



