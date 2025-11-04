© Foto: DALL*E

350 US-Dollar je Aktie - kein anderer Analyst setzt Nvidia so hoch an. Loop Capital erwartet eine "goldene Welle" der KI und sieht den Konzern vor einer neuen Ära.Loop Capital hat zu Wochenbeginn das Kursziel für die Nvidia-Aktie deutlich von 250 auf 350 US-Dollar anhob. Damit würde der Konzern laut Analyst Ananda Baruah mit etwa 8,5 Billionen US-Dollar bewertet - eine Dimension, die selbst für den KI-Primus gigantisch wäre. Loop behält seine Kaufempfehlung bei und erwartet, dass sich die GPU-Auslieferungen bis Anfang 2026 auf 2,1 Millionen Stück verdoppeln. Zusätzlich sollen auch die durchschnittlichen Verkaufspreise weiter steigen. Baruah sieht Nvidia "an der Spitze einer weiteren Phase …